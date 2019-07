Psühhiaater alkoholi odavnemisest: kõige haavatavamatele antakse kiire valu kustutamise võimalus

«Kui lugeda valitsuse tegevuskava, kus erinevatest alateemadest on näha, et üritatakse võidelda vägivalla vastu, traumasid ja erinevaid riskikäitumisega seotud asju vähendada, siis tundub aktsiisi langetamine minu jaoks eriti küüniline. Riskikäitumise taga on inimesed, kelle jaoks on piirid haprad, kelle tagala on ebakindel. Viina parem kättesaadavus on kõige olulisem just neile. See on küüniline, et kõige haavatavamatele antakse selline kiire valu kustutamise võimalus,» märgib Kleinberg.