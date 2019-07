Austraalia kirurgid panid halvatute jäsemed taas liikuma

2015. aastal lasi ta oma närvid kaks päeva enne jõule taasühendada. Ta nimetab seda üheks elu valusaimatest kogemustest. Seejärel alustas taastusraviga ning füsioteraapiaga, et taas oma jäsemeid liigutama õppida. Võime ise toitu hakkida, tavalisi söögiriistu hoida ja ülikoolis pastapliiatsiga kirjutada on tema ellu suured muutused toonud. Hiljuti kolis Paul oma majja ning saab ise hakkama. «Ma ei arvanud, et saan kunagi iseseisvalt elada,» ütles ta. Paul tegeleb nüüd ratastooliragbiga ning õpib inseneriteadust.