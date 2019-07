Arst annab nõu: mida teha, kui töötaja suvepäevadel haigestub?

6. Hormoonsalv nahaärrituse ja allergilise lööbe puhul – näiteks käsimüügist Hydrocortisone salv;

7. Siseorganite spasmide ja valu puhul - Drotaveriini tabletid (No-špa).

Vahendid:

1. Käte desinfektant (desinfitseeriv geel);

2. Antibakteriaalne salv (nt käsimüügist joodi salv Braunovidon);

3. Antiseptiline lahus nahavigastuste desinfitseerimiseks;

4. Steriilne 0,9 protsendiline füsioloogiline lahus (0,9 protsendiline NaCl lahus) silmade loputamiseks;

5. Marli salvrätikud haava puhastamiseks ja kaitseks – neid võiks olla nii suuremaid (10x10cm) kui väiksemaid (5x5cm);

6. Marli- või vatitampoonid ninaverejooksu peatamiseks;

7. Kolmnurkrätik, mida võib kasutada toetava fiksaatorina käte traumade puhul;

8. Külmakott;

9. Ühekordsed kindad (mitte lateksist, kuna see võib põhjustada tugevat nahaärritust inimestel, kes isegi ei tea, et nad on lateksi suhtes tundlikud);

10. Jahutav geel (nt Burnshield) põletuste ja väänamiste puhuks;

11. Käärid ja pintsetid;

12. Elastne fikseerimisside nahavigastuste ja haavade sidumiseks;

13. Žgutt verejooksu peatamiseks jäsemetel;

14. Termomeeter;

15. Ühekordne näomask;

16. Esmaabi käsiraamat.

Tavaliselt terveneb inimene kergemast haigusest ise kahe kuni nelja päevaga. Kui haigestumine on tõsisem ja kolme päevaga ei tunne inimene end oluliselt paremini, siis oleks mõistlik pöörduda pereõe või perearsti poole ning tõsisemate sümptomite puhul EMOsse. Kui suvepäevade ajal ilmnes fakt, et keegi on haigestunud nakkushaigusesse või on kahtlus tõsisemale haigusele, näiteks leetrid, siis tuleb kindlasti pidada nõu kas perearstiga või nakkusarstiga, kes oskavad nii tööandjat, kui ka töötajaid õige käitumise osas nõustada.