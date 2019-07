Teadlased avastasid, miks evolutsioon muutis inimesed paksuks

Meie kehad vajavad rasva, et säilitada energiat ja kaitsta organeid, vahendab Medical News Today . Rasva aitab samuti osadel toitainetel imenduda ja toota olulisi hormoone. Rasvade ainevahetus on kriitilise tähtsusega ja selles protsessis tekkivad kõrvalekalded võivad põhjustada rasvumist, diabeeti ja südame-veresoonkonna haigusi.

Teadusajakirjas Genome Biology and Evolution avaldatud uuringus selgus, et erinevate liikide keharasvaga seotud protsesse mõjutab DNA pakkimine. Rasvade ainevahetuse eest vastavate geenide piirkonnad on inimestel tihedamalt kokku pakitud, piirates neile ligipääsu. See tähendab, et inimkehal on vähenenud suutlikkus muuta «halba valget rasva» «heaks pruuniks rasvaks».