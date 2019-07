Väike Alexander vajab ravile pääsemiseks heategijate abi

Alexander on ühe aasta ja viie kuu vanune poiss, kes põeb rasket kaasasündinud immuunpuudulikkust X-liitelist Hüper-IgM sündroomi. Selle haiguse korral on lapse organism väga vastuvõtlik erinevatele haigustekitajatele, mistõttu vajab Alexander pidevat antikehade asendamist ja infektsioonide vastast ravi. Vaatamata ravile on kaasasündinud immuunpuudulikkusega lapsed ohustatud erinevatest infektsioondest, mis võivad lühendada nii nende eluiga kui ka halvendada elukvaliteeti.

TÜK Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves avaldab lootust, et fondi head annetajad tulevad perele appi ja heategijate toel pääseb pisike vapper Alexander ravile ning saab terveks. «Ei ole mõeldav, et haiget last kasvatavatel peredel on säästud, mis võimaldaksid katta tuhandetesse eurodesse ulatuvad raviga seotud sõidu- ja elamiskulud välismaal,» lisas Ilves.