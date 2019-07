Ravimresistentsuse peatamiseks moodustati juhtrühm

«Peame Eestis olema valmis selleks, et antibiootikumide liigse ja väärkasutamise tagajärjel ravimitele resistentseks muutunud mikroobid saavad ohuks ka meie inimeste tervisele. Ravimresistentsuse laia leviku tõttu on üha vähem antibiootikume, mis raviks toimivad,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Seepärast on oluline, et vaatame tervikuna nii inim-, looma- kui keskkonnatervise valdkondi. Lisaks inimeste tarbitud ravimitele mõjutavad meid ka ravimijäägid läbi toidu, pinnase ja põhjavee.»