Tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kohta liigub palju müüte, mida on raske murda. Sellest, kas šokolaadi söömine on ikka tegelikult kasulik või kas värske õhu mürgitus on ka päriselt olemas, räägib PERHi südametervise kabineti ülemarst Margus Viigimaa. Vaata lõbusat videot!