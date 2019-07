Kuidas hoida kaugtööd tegeva töötaja tervist?

Juhina oled ehk tundnud, et kaugtööd lubades leiad töötajaid hõlpsamini ja suudad neid ka paremini motiveerida. Teisalt kahtled, kuidas suudad kontrollida töötaja ülesannete täitmist kaugtööl, säilitada meeskonnatunnet ning tagada töötaja ohutust. Ka töötaja mõtleb samade teemade peale ning tunneb muret, kuidas kaugtööl paremini ja tõhusamalt hakkama saada.

Kaugtööd kasutatakse erinevatel põhjustel ja aina sagedamini. Kaugtöö aitab töötajal mugavamalt ühildada töö- ja eraelu, näiteks tehakse kaugtööd selleks, et ei peaks oma kodust maapiirkonnas linna saginasse kolima, et jõuaks lapsele normaalsel ajal lasteaeda järgi, et saaks loobuda igahommikustest ummikutest või pikast rongisõidust töökohta jne. Just nendel ja teistelgi põhjustel on viimase viie aastaga (2014-2018) kaugtöö tegemine Eestis kahekordistunud. 2018. aastal tegi Eestis kaugtööd ligi 107 000 töötajat. Kaugtööd tehakse kodus, raamatukogus, kohvikus ja teinekord ka ühistranspordis. Täiesti tavapärased on näited pereisadest, kes vastavad töistele e-kirjadele lapsega kodus olles või noorukitest, kes teevad loengu vaheaegadel tööandjaga ärikohtumisi Skype vahendusel.

Algne rõõm, et suudetakse tööd ja eraelu ühitada, võib siiski peagi vaibuda. Kaugtööga kaasnevad ja sageli süvenevad samad mured, mis kontoris olles, kuid teinekord tekivad juurde ka täiesti uued probleemid.

Kaugtööd tegev töötaja võib avastada, et kodus või kohvikus ei olegi hea ega sobiv töötada. Vajadusest tööd ja pereelu ühitada töötatakse tegelikult olulisemalt halvemates tingimustes kui kontoris, unustatakse tähelepanu pöörata oma töökeskkonnale, tehakse tööd valedes asendites, halva valgustuse ja ilma puhkepausideta. Mõnikord võib kaugtöö tähendada pikaajalist üksinda töötamist ja sotsiaalset eraldatust, teinekord töö tegemist keset kärarikast kohvikut või kodus sagivaid lapsi. Kaugtööd võib iseloomustada ka suur tööintensiivus, töötamine õhtuti ja nädalavahetustel, senisest suurema vastutuse võtmine ning töö- ja eraelu segunemine viisil, mis häirib nii töö- kui elukorraldust.

Kõik need teemad on osa töötervishoiust- ja ohutusest, millega tuleks nii töötajal kui tööandjal teadlikult tegeleda enne kaugtöö kasutamist. Tööandjad peavad teadvustama, et nad vastutavad ka kaugtööle lubatud töötaja ohutuse ja tervise eest ja seda sõltumata asjaolust, et kaugtöö keskkond ei ole otseselt tööandja kontrolli all. Samas saab tööandja oma tööohutusalaseid kohustusi siiski täita teatud piirini ehk tehes enda poolt ära kõik mõistlikult võimaliku töötaja ohutuse tagamiseks, eelkõige selgitades koostöös töötajaga välja kaugtöökeskkonnas esinevad riskid ja juhendades töötajat, kuidas neid riske maandada.