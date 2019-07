Eesti autistlike laste vanemad koguvad kontserdiga raha erihoolekandeküla rajamiseks

«Mitu lapsevanemat on aastateks kõrvale jätnud pea kõik muu ning keskendunud sellele, et luua oma suure abivajadusega lastele ja paljudele teistele väärikas paik tulevikuks. Erihoolekandeküla ehitustööd algavad varsti ning suur osa rahast on paljuski tänu Euroopa toetusele olemas; osa on paraku siiski puudu,» selgitas Autismifondi tegevjuht Liis Ehrminger. «Nüüd kutsumegi kõiki kontserdile ja palume anda oma panuse. Seda igaühe võimalustele vastavalt, sest kindlaksmääratud piletihinda kontserdil ei ole,» lisas ta.