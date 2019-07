Perearst annab nõu: kuidas beebidel putukahammustusi ravida?

Perearsti sõnul on täiesti normaalne, kui hammustuse kohale tekib vesivill ja sel juhul esinev punetus üldiselt ei tähenda, et tegemist on nakkuse või bakteriaalse põletikuga, mis kindlasti antibakteriaalset ravi vajaks.

«Oluline on aru saada, millal on tegemist kriitilise olukorraga, mille puhul tuleks kindlasti koheselt EMOsse pöörduda või kiirabi kutsuda,» räägib Saadi. «See on näiteks siis, kui hammustuskohale tekib intensiivne lööve või kui esineb näo või kaela turset. Kiireloomuline on asi ka siis, kui beebil tekivad hingamisraskused, nõrkus või minestamine,» ütleb ta.

Eriliselt tähelepanelik tuleks olla ka siis, kui varasemalt on esinenud allergilist reaktsiooni putukahammustusele. Samas rahustab perearst murelikke lapsevanemaid ja rõhutab, et putukate punnid ja hammustused võivad väikelastel küll valusad, hirmutavad ning ärritavad olla, kuid need on siiski pigem harva asi, mis võib halvasti lõppeda.

«Perearsti või -õega tuleb ühendust võtta siis, kui beebi sai putukahammustuse silma - või suupiirkonda ja ka siis, kui vanemale tundub, et hammustuse koht muutub suuremaks ja punasemaks või hoopis paisub - sel juhul võib tegemist olla nii tugevama allergilise reaktsiooni kui infektsiooniga,» selgitab perearst.

Kuidas aga saab lapsevanem ise oma väikesele lapsele abiks olla? «Mesilase nõelamise korral tuleb astel pintsettidega eemaldada, kui neid käepärast pole, siis võib proovida sama ka küünte või krediitkaardi abil. Oluline on meeles pidada, et astelt ei tohi sõrmedega pigistada! Seejärel tuleks haava voolava vee all seebiga puhastada ja siis juba sümptomeid ravima hakata,» ütleb Saadi. «Eemaldada tuleb kõik kitsad riided hammustuse või nõelamise piirkonnast. Haav tuleks katta plaastriga, et ennetada kratsimisest tingitud nahakahjustust. Lapse enesetunnet parandab ka see, kui putukahammustuse kohta külmakoti või jaheda veega jahutada. Kümme minutit jahutamist ja siis kümme minutit pausi. Jääkülma asja kasutamisel tuleks see rätiku sisse panna,» räägib ta.

Lisaks võivad veel antud olukorras abiks olla beebidele ja väikelastele mõeldud valuvaigistid siirupi või küünla kujul. Ka allergiavastane ravim Zyrtec võib aidata turset ning sügelemist vähendada. «Samuti tasub paikseks raviks proovida hormonaalset salvi Hydrocortisone DAK, mis on apteekides käsimüügis täiesti saadaval. Kodustest vahenditest aitab ka söögisooda kompress: üks teelusikas söögisoodat tuleb segada poole klaasi veega. Selles lahuses niisutatud rätik tuleb kümneks minutiks haavale asetada - seda protsessi võib korrata kuni kolm korda tunni jooksul.»

Kui aga juhtub, et naha seisund ei parane, paistetus ja punetus püsivad kauem kui paar-kolm päeva, siis oleks vajalik ravida antibakteriaalse kreemiga, mille kirjutab välja perearst.