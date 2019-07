Vähiga võitlev dirigent Jüri Alperten: loodan, et see ravim ikkagi minu elu veel pikendab

Viiest ravist on kalleim 53-aastase Merle müeloomiravi, millele kulub järgnevatel kuudel üle 28 000 euro. Teised neli abisaajat on mehed: Arvi (66), Urmas (54), Sergei (60) ning Eesti tuntud dirigent, pianist ja muusikapedagoog Jüri Alperten (62). “Alperten on töötanud Rahvusooper Estonia ja Pärnu Linnaorkestri peadirigendina. Samuti on ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkestri dirigeerimise pedagoog.” tutvustab vähiravifond. Jüri ravisse panustab fond järgnevatel kuudel üle 14 000 euro.