Ebolaga võitlevas Kongos algas massiline leetritevastane vaktsineerimiskampaania

Kongo DV valitsusvägede sõdurid. FOTO: JOHN WESSELS / AFP

Ebola viiruse tagajärjel Kongo Demokraatlikus Vabariigis surnud inimeste matmisega tegelevad Punase Risti töötajad. FOTO: Maria Santto/Finnish Red Cross/Ifrc Handout/Epa/Scanpix

Kongo DV sõdurid mässulistevastasel operatsioonil. FOTO: GORAN TOMASEVIC / REUTERS

UNICEF teatas neljapäeval, et plaanib 67 000 Ituri provintsi last vaktsineerida. Nad on vaid murdosa 400 000 ümberasustatud inimesest, keda mõjutab ühiskondliku vägivalla tõus ning valitsusjõudude ja relvastatud gruppide konfliktid ressursirikastes piirkondades.

UNICEF-i andmeil on sel aastal ligi 2000 inimest DKV-s leetritesse surnud ning enam kui kaks kolmandikku neist on alla 5-aastased lapsed. Hiljutised terviseandmed DKV-st viitavad 115 000 võimalikule leetrijuhtumile riigis, mis on oluliselt suurem kui eelmise aasta 65 000 juhtumit.

Ebola muudab haavatavate kaitsmise veelgi raskemaks

Leetripuhanguga tegelemine on raske, sest selle sümptomid sarnanevad ebolapatsientidele: palavik, punetus silmade ümber ja kõhulahtisus.

Kolmapäeval teatasid DKV esindajad, et hiljutine ebolapuhang Ituris ning selle naabruskonnas Põhja-Kivu provintsis on eelmisest augustist tapnud 1646 inimest. 683 inimest on terveks saanud.

Ebolaga nakatumisest hoidumiseks peavad vaktsineerijad kandma arstikitlit vältimaks kontakti vere või muude kehavedelikega, mis võivad surmavat hemorraagilist haigust kanda.

Esmane fookus on ümberasustatute ebahügieenilistel laagritel

Ituri leetrivaktsiini kampaania alates ütles ÜRO agentuur, et alguses keskendutakse rahvarohkete laagrite 27 000 lapse kaitsmisele Bunias ja selle ümber. Bunia on Ituri provintsi suurim linn.

Paljud on ümberasustatud korduvate rünnakute ja vasturünnakute pärast, millega on seotud Hema karjakasvatajad, Lendu talumehed ning põrkumised Kongo relvajõudude ja teiste vahel.

“Ebola ja leetrite kombineeritud oht tuhandetele ülerahvastatud ja ebasanitaarsetes ümberasustuslaagrites elavatele peredele on enneolematu,” ütles UNICEF DKV esindaja Edouard Beigbeder. Üle Ituri provintsi paikneb 35 laagrit.

Ebaturvalisus muudab piirkonna sisuliselt ligipääsematuks

Paljud laagrielanikud elavad liiga kaugel ravikeskustest. Relvastatud grupid on hävitanud pea poole terviseasutustest piirkonnas, mis on ebaturvalisuse pärast praktiliselt ligipääsmatu.

“DKV kirdeosas on üks halvimaid humanitaarkriise,” ütles Beigbeder. “Olgu tegu leetrite, ebola või ümberasustuslaagris elamise reaalsusega - lapsed on suures ohus. Peame tegema kõik, mis võimalik, et neid kaitsta.”