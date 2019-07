Kohvik kogus sügavalt enneaegsena sündinud Kevini tegevusteraapiate toetuseks üle 1600 euro

Radisson Blu Hotel Olümpia meeskonnal on hea meel näha, et aastatepikkune meeldiv koostöö TÜ Kliinikumi Lastefondiga kenasti jätkub. «Oleme tänulikud võimaluse eest toetada väikese Kevini arengut ning juhtida seeläbi tähelepanu ka teistele abivajavatele lastele ja nende peredele. Aitäh kõigile, kes antud kampaanias osalesid!» ütles hotelli toitlustuse ja konverentside juht Lauri Rool ja avaldas lootust, et koostöö jätkub veel pikalt.