Intellektipuudega inimestele toimub suvekool

Osalevatest organisatsioonidest on suurem osa omavahel suvepäevi pidanud juba 14 aastat. Tänavuste, juubelihõnguliste 15. suvepäevade organiseerimine usaldati Vaimupuule. Kolm aastat tagasi, 2016. aastal, aitas Vaimupuu korraldada suvepäevi Vana-Vigalas. Kuna MTÜ Vaimupuu on varem teinud meedia-, foto- ja säästva tarbimise koolitusi intellektipuudega inimestele, otsustati anda tavapärastele suvepäevadele lisaväärtus koolituste ja töötubade näol.

Suvised koosviibimised on erivajadustega inimestele väga olulised. See on kohtumispaik vanadele sõpradele, vaheldus argipäevast, põhjus kodust välja tulla. Aktiivne ja hariva loomuga puhkus tõstab tuju, parandab teadmisi ja oskusi, annab enesekindlust ja positiivset ellusuhtumist, mis on väga vajalikud kõigile, sõltumata puudeastmest või majanduslikust olukorrast. Koolitused võeti programmi ka seetõttu, et tänavu kevadel jäid paljud erivajadusega inimestele mõeldud koolitused ära, kuna väikeprojektidele polnud võimalik raha taotleda.