Elva kohvikutepäeval kogutakse annetusi laste taastusraviks

«Nimelt on Eestis sadu ja sadu lapsi, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu keerulise haiguse tõttu kas üldse kõndida või siis liiguvad väga vaevaliselt. Roboti kasutamine annab võimaluse treeninguks sellise intensiivsusega, mida üks terapeut ilma masina abita tagada ei suuda. See on abivahend, mis aitab parandada või taastada ravi vajavate inimeste kõnnimustrit,» kirjutab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond oma Facebooki lehel.