Arst pakub põhjuse, mis võib olla Merkelit tabanud värinahoogude taga

«Võite olla kindlad, et olen teadlik oma positsiooniga kaasnevast vastutusest ja käitun oma tervise osas vastavalt,» kinnitas Merkel neljapäeval pärast Taani peaminister Mette Frederiksen`iga kohtumist.

«Teiseks võite samuti olla kindlad, et inimesena on mul huvi olla terve ja oma tervise eest hoolitseda,» lisas Merkel.

«Merkel ja ta arstid ei pruugi veel isegi teada, millega on tegu,» rääkis CNNile doktor Sanjay Gupta. Sümptomid võiva olla hiljutised ja arstid tegelevad veel uuringute ja seisundi hindamisega.

Üks võimalus on ortostaatiline värin, harvaesinev seisund, mis esineb peamiselt siis, kui inimene seisab, ütles Gupta. See on tavalisem naiste seas ja diagnoositakse tavaliselt Merkeli vanuses.