Perearst: puugihammustuse puhul tuleb jälgida seisundit

Arsti sõnul on täheldatud, et puuke on järjest rohkem. Selle põhjuseks võib olla üldine kliimasoojenemine ja rohkem võsastunud alasid, kuigi puugi võib saada ka linnast. «Teame, et näiteks Saaremaal on borrelioosi suhteliselt palju, aga öelda seda, et meil on mingi piirkond, kus kindlasti ühtki nakatunud puuki pole, ei saa. Iga puugihammustus ei pruugi lõppeda haigusega, kuid piisab ka ühest nakatunud puugist, et haigestuda,» ütles Oona.