Purustatud munakoored võivad aidata luid parandada

Sagedasti prügikasti minevad munakoored on valmistatud kaltsiumkarbonaadist, mis on luude tervise jaoks ülimalt oluline. Mõned inimesed jahvatavad sel põhjusel munakoored peeneks pulbriks ning kasutavad seda loodusliku kaltsiumi asendajana oma luude jaoks. Siin on aga risk süüa sisse salmonelloosibaktereid.

Massachusetts Lowelli ülikooli teadlastel õnnestus munakoortest luua biomaterjal, mis aitab luudel pärast püsivat kahjustust taastuda. Seni on tehtud laborikatseid ning katseid rottidega. Teadlased usuvad, et edukate inimkatsete tegemise järel võib nende biomaterjal olla kättesaadav inimeste luukahjustuste ravis. Protsessi käigus segatakse peeneks purustatud kanamunakoori hüdrogeelisegusse. See võimaldab neil moodustada raami, millesse saab luurakkudest tekkida uus luukude.

Kuna munakoored on kaltsiumist, võimaldab see luurakkudel areneda luukoeks ja kiiremini kõvastuda. See võib kiirendada näiteks luu siirdamisest paranemist. Terviseprofessionaalid koguksid tulevikus inimestega tegeledes luu siirdamise vajajatelt luurakke, et tagada luu sobivus kehale. Tegu on esimese uuringuga, kus kasutatakse luuravis munakoorepulbrit hüdrogeelisegus. Järgmised sammud ravi inimesteni toomiseks juba toimuvad ning esitatud on patent. Sama protsessi kasutades on teoreetiliselt võimalik kasvatada ka teist tüüpi kudesid nagu kõhreid, hambaid ja kõõluseid.