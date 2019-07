Maailma terviseorganisatsioon kirjeldab kliimamuutuste mõju tervisele

1960ndatest on ilmaga seotud katastroofide arv rohkem kui kolmekordistunud. Iga aasta põhjustavad need peamiselt arengumaades 60 000 surma. Enam kui pool maailma rahvastikust elab 60 kilomeetri kaugusel merest. Tõusev veetase hävitab katastroofi korral meditsiiniasutusi, kodusid ja teisi olulisi teenuseid. Sellest tingitud kolimine suurendab omakorda mitmete haiguste nagu vaimsete probleemide riski.

Muutuvad vihmamustrid mõjutavad puhta põhjavee kättesaadavust. See omakorda mõjutab hügieeni ja suurendab kõhulahtisushaiguste riski, mis tapavad iga aasta enam kui 500 000 alla 5-aastast last. Ekstreemsetel juhtudel tekitab veenappus põuda ja nälga. Kliimamuutus suurendab 21. sajandi lõpuks ilmselt globaalset ja regionaalset põua sagedust ja intensiivsust.

WHO ennustab, et vahemikus 2030 kuni 2050 sureb kliimakriisi tõttu aastas 250 000 inimest: 38 000 vanurit kuumusest, 48 000 kõhulahtisusest, 60 000 malaariast ning 95 000 lapseea alatoitumuse tõttu.

Kliimakriis mõjutab kõiki, kuid mõned kannatavad teistest rohkem. Eriti haavatavad on väikeste saarte, rannikualade, suurlinnade, mägiste piirkondade ja polaarregioonide elanikud. Terviseriskidele haavataivamate seas on vaesemate riikide lapsed, kes kannatavad tervislike tagajärgede all kauem. Tervisemõjud on raskemad ka põduratele või olemasolevate haigustega vanainimestele. Neil on raskusi kõrvalise abita riskideks ettevalmistumisel ja toimetulekul.