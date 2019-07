WHO: beebitoite turundatakse Euroopas sobimatult ja neis on liialt suhkrut

WHO kauaaegne soovitus on, et lapsi peaks esimesel kuuel elukuul rinnapiimaga toitma. «Juhis sobimatu beebide ja väikelaste toidu reklaamimise lõpetamiseks» ütleb selgelt, et kommertslikke lisatoite ei tohiks alla kuuekuustele mõelduna üldse reklaamida.