Meessuguhormooni blokeerivat ravimit seostatakse ohtlike terviseriskidega

Meningioomi risk seoses tsüproterooni annusega 10 milligrammi päevas või enam on teada 2008. aastast ning see on kajastatud ravimiteabes koos hoiatusega, et tsüproterooni ei tohi kasutada inimestel, kellel on või on olnud meningioom. Puudus teave selle kohta, kui suur on risk ja kas erinevad annused mõjutavad riski.