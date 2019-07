Tuntud ajakirjanik teeb elus kannapöörde ja läheb õppima arstiks

Eksami tulemusega paigutati mind üldises pingereas 151.kohale. Olin kindlalt sees. Ja muidugi üliõnnelik, et töö kandis vilja.

Nüüd saab kõik olema uus septembrikuus.

Tänan kõiki, kes on hoiatanud, et ei saa olema kerge. Muidugi ei saa. Ja ei peagi. Töö alles algab. Keemias pean kõvasti tasa tegema (kas keegi teab mõnda head õpetajat?) Aga ma saan hakkama. Jumal on kinkinud mõistust, tähelepanuvõimet ja kannatlikkust. Pere toetab tuliselt. Kas onkoloog, kirurg, perearst, günekoloog või keegi muu, seda ma muidugi ei oska veel öelda.

Naudin õppimist, edasi liikumist, pingutamist, tegutsemist.

Olen töötanud 17 aastat ajakirjanikuna, sellest 12 aastat Ekspressis. Usun, et kirjutan edaspidigi toredaid uurivaid lugusid, kuid kindlasti mitte iga nädal. Ekspressis on kahtlusteta Eesti parimad ajakirjanikud, keda ikka imetlen: Sulev, Tarmo, Mikk,Kirsti, Madis, Krister ja mitmed teised. Üksjagu häid asju olen aastate jooksul kirjutatud, aga kusagilt jääb justkui kogu aeg vajaka: see odakaar ei ole kunagi piisavalt pikk. Samas teisest küljest puutun viimase kuue aasta jooksul läbi vähiravifondi tihedalt kokku abivajajate, haiguste, kannatuste, tervise ja meditsiiniga...

Loomulikult jääb täistuuridel kestma kogu töö vähiravifondiga, et kõik abivajajad saaksid jätkuvalt neile vajaliku elupäästva ravi ja lootuse. Fondil on fantastilised vabatahtlikud, annetajate, toetajate, fännide kogukond kasvab kiiresti. See oda lendab imeliselt.