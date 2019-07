Heategevusfond Aitan Lapsi viib teatrietendused lastele haiglasse

Õpetlikud ja vahvad etendused toimuvad juulist kuni novembri keskpaigani Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) fuajees ning need on tasuta. Esimene etendus toimub juba 17. juulil, mil Banaanikala Projektiteater mängib etendust «Muinasjutt kuldsest kalakesest».

«See programm on ennast tõestanud ja kestab juba neljandat aastat, kuna kõikide tagasiside on olnud ääretult positiivne,» ütles Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liidu juhatuse esimees Allan Kress.

«Eelmisel aastal kutsusime etendusi vaatama Haapsalu väikelastekodu ja Viigi kooli lapsed,» selgitas HNRK kvaliteedispetsialist Maarja Aas, kes teatrite vastuvõtmisega otseselt tegeleb. «Loodame, et selgi aastal on fuajee täis teatrihuvilisi lapsi, kellele erinevad trupid positiivseid kultuurielamusi saavad pakkuda.»

«Tegu on projektiga, millele paneme taaskord heal meelel õla alla, kuna edukaks paranemise eelduseks on kindlasti see, et haiglas viibivad lapsed saavad nii palju positiivseid elamusi kui võimalik,» ütles Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.