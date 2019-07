Filipiinidel anti välja sääskedega leviva viiruse hoiatus

Viimase viie kuu jooksul on Filipiinidel teatatud umbes 100 000 dengue palaviku juhtumist, mis on 85 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Epideemia kuulutati välja neljas riigi regioonis: Mimaropas, Lääne-Visayas, Kesk-Visayas ja Põhja-Mindanaos, mis on koduks rohkem kui 20 miljonile inimesele, vahendab CNN. Terviseametnikud jälgivad olukorda ka teistes riigi regioonides, kuid on öelnud, et dengue jääb pigem paikseks epideemiaks.