Ekspert: kuus tüüpilist kuiva naha põhjustajat

Esteetilise meditsiini õe Yulia Dotsenko sõnul on osadel inimestel kuiv nahk geneetiliselt päritud ning teatud osa inimesi põeb ka nahahaigusi (atoopiline dermatiit, seborroiline dermatiit, ihtüoos ehk kalasoomustõbi, psoriaas), mille üheks peamiseks kaebuseks on just kuiv nahk. Enamasti saab aga naha kuivust ja kiskuvat tunnet vältida korrigeerides vaid mõnda igapäevast harjumust naha eest hoolitsemisel. Vältida tuleks neid tüüpilisi kuiva naha põhjustajaid:

1. Agressiivsed puhastusvahendid

Kõige olulisem on teada, et seebiga ei tasu nahka pesta. Tavalise tualettseebi pH tase on umbes 7. Naha normaalne pH tase on aga 5,5 ja seetõttu kuivatavad leeliselised seebid tahes-tahtmata nahka, vähendades selle loomulikku rasvasisaldust.

2. Naha pesemine kuuma veega

Seda tasuks samuti vältida, kuna kuum vesi mõjub nahale ärritavalt ja kuivatavalt. Kõige õigem veetemperatuur naha pesemiseks on kehatemperatuurist jahedam, leige vesi. Lisaks, kui majapidamises on kare vesi, siis see kuivatab nahka veelgi. Näonaha pesemisel soovitan vee asemel kasutada pigem näopuhastusvahendit (pesuvaht või geel, toonik).

3. Kreem ei ole piisavalt niisutav või toitev

Õige kreemi valikul soovitan nõu pidada apteekriga või oma nahaspetsialistiga, kes aitavad hinnata sinu naha tüüpi ja hetke seisukorda. Mittesobivad tooted võivad naha olukorda mõnel juhul hoopis kehvemaks muuta.

4. Keskkonnamõju

Kuum päike ja kuiv õhk suvel ning külm tuul talvel mõjuvad nahale laastavalt. Et nahk suudaks nendele keskkonnamõjudele vastu seista, tuleb nahka kaitsta vastavalt ilmastikule sobiliku kaitsekreemiga – suvel tuleb väljas liikudes kasutada SPF kaitset sisaldavat päikesekreemi, talvel tuleks kasutusele võtta kreemid, mis on mõeldud just külmal ajal kasutamiseks. Kõige parem kaitsevahend on riie – suvel laia äärega peakate ning talvel üle nina tõmmatud sall päästavad hullemast.

5. Õhuniiskuse puudus siseruumides

Kontoritöötajad tajuvad naha tavapärasest enam kuivamist eriti kõrgrõhkkonna ajal ning kütteperioodil. Sellele murele on lahenduseks õhuniisuti paigaldamine töökohale ning regulaarne niisutuskreemi kasutamine aitab samuti olukorda leevendada.

6. Mittepiisav vee tarbimine

Naha üldine olukord, sh niiskustase ja elastsus sõltub väga suures osas vee hulgast organismis, mistõttu on piisav vee tarbimine ülioluline.