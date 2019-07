Leiti, miks võib Alzheimeri tõbi sagedamini naisi tabada

Varasemad uuringud on näidanud, et igas vanuses naistel tekib Alzheimer tihedamini kui meestel. Teatakse ka seda, et geen APOE-4 paistab teatud vanuses naiste riski suurendavat. Samuti võib naistel jääda haigus varases staadiumis diagnoosimata, sest neil läheb verbaalsetes testides meestest paremini, vahendab NBC News.

Vanderbilti ülikooli teadlased leidsid sugudevahelised erinevused taus ehk valgus, mis hävitab närvirakke. Teadlased vaatasid 301 normaalse mõtlemisoskusega ja 161 kerge vaimse kahjustusega inimese ajupilti ja kaardistasid kohad, kus tau valk kogunes ning kuidas see närvivõrgustikega seoses oli. Leiti, et kerge kognitiivse kahjustustega naistel oli tau valk rohkem laiali hajunud kui meestel, mistõttu võis järeldada, et see mõjutas rohkemaid aju osasid.