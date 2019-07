Tehisintellekt võib olla vähiravi tulevik

Vähiravis on oluline varajane diagnoos. Kvaliteetse koepildi abil saab märgata ebanormaalse kasvu märke. Pärast seda peab arst kindlaks tegema, kas kasv on healoomuline või pahaloomuline. Usaldusväärseim meetod on biopsia, kuid ka sellega võib patsient eksikombel valediagnoosi saada või diagnoosimata jääda. Nende probleemide lahendamiseks uuritakse muuhulgas tehisintellekti potentsiaali. Hiljutises uuringus treenisid arstid algoritmi ja tulemused olid lootustandvad.

Üks uusimaid diagnoosimisviise on ultraheli elastograafia, millega vaadatakse rinnakoe jäikust. Koes vibratsiooni tekitades tekib laine, mis kutsub skaneeringus esile muutusi. See aitab märgata teistest erinevaid piirkondi koes. Nii saab arst kindlaks teha, kas kahjustus on healoomuline või pahaloomuline. See suure potentsiaaliga meetod on aga ajakulukas, koosneb mitmetest sammudest ja nõuab erinevate probleemide lahendamist.