Helesinised silopallid Eestimaa põldudel juhivad tähelepanu olulisele probleemile

Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juhi ja meestearst Margus Punabi sõnul on eesnäärmevähk korrigeeritav haigus, kuid selleks tuleb see varajases staadiumis avastada. Riskirühmas on mehed, kelle suguvõsas on haigus varem esinenud, samuti soodustab haiguse teket soodustab loomse rasva- ja liharikas toit.

«Eesti mees on oma loomult selline, kes ei lähe arsti juurde, ent kui arstikabinet mööda maakondi ringi sõidab, suurendab see kindlasti kontrollimise protsenti ning suurendab võimalust, et haigus leitakse üles õigeaegselt ajal, kus see on kenasti ravitav,» rääkis Punab. «Eesti on Euroopas eesnäärmevähki suremuse osas esirinnas, seega on laialdane haigusest teavitamine väga vajalik ning suur tänu ettevõtjatele, kes on projekti toetanud ja valiku sinise kile kasuks juba teinud.»