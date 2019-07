Populaarsust koguv lahendus võib olla tavapärasest menstruatsioonihügieenist parem

Tavalised menstruaalanumatega seonduvad proovimiseelsed mured olid valu, raskused sisestamisel või eemaldamisel, lekkimine ning hõõrdumine. Uuringus leiti, et taolised probleemid on haruldased. 13 uuringu tulemustest selgus, et 70 protsenti naistest soovisid pärast menstruaalanuma õige kasutamisega tutvumist seda edasi tarvitada.

Neljas uuringus, kus osales ligi 300 naist, võrreldi menstruaalanumate, ühekordsete hügieenisidemete ja tampoonide lekkimist. Kolmes uuringus oli kõigi puhul lekkimine sarnane ning ühes esines seda menstruaalanumaga oluliselt vähem.

Kuidas need töötavad?

Menstruaalanumad on üldiselt valmistatud meditsiinilisest silikoonist. Menstruaalanumaid on kahte liiki: madalamale tuppe paigutatav anum ning emakakaelaanum, mis pannakse kõrgemale. Iga naine peab leidma enda keha jaoks õige suuruse, mis sõltub sellest, kas inimene on sünnitanud ning kui sportlik ta on. Saadaval on hulk erinevaid tooteid, kust endale sobiv leida.

Menstruaalanum sisestatakse voldituna tuppe, kus anuma ülaosa avaneb ning puutub täielikult tupeseina vastu. See suudab koguda rohkem verd kui tampoonid ja hügieenisidemed. Siiski tuleb neid regulaarselt tühjendada ja pesta. Maksimaalne sees hoidmise aeg sõltub anuma kasutusjuhistest, kuid üldiselt on see kuus kuni kaksteist tundi. Anum peab enne kasutust olema puhas (üldiselt läbi keedetud) ning kuiv. Eemaldamiseks tuleb tõmmata menstruaalanuma ülaosast. Veri kallatakse anumast potti ja anum pestakse. Kodus saab kasutada tavalist kraani, väljas veepudelit või spetsiaalset puhastusvahendit. Pikema kasutusajaga anumad võimaldavad seda tööpäeval üldiselt teha kodus. Päevade vahel tuleb anumat steriliseerida (nt keeta).

Naistel peaks olema võimalus ligi pääseda asjalikule infole

Iga naise valik on isiklik, kuid vaja on rohkem tõendeid ja paremat nõu selle otsuse tegemiseks. Kuigi ligi kahel miljardil naisel on menstruatsiooniiga ning nad elavad keskmiselt 65 päeva aastas päevadega, napib kvaliteetseid sanitaartooteid võrdlevaid uuringuid. Uurijad usuvad, et menstruaalanumate kättesaadavamaks muutmine võiks vähendada päevadeks mõeldud toodete taskukohasuse probleemi vaestel ning infektsioonidega seonduvaid haigusi ka piirkondades, kus vesi ja tualettruumid pole hästi kättesaadavad.

Rahalised ja keskkondlikud võidud