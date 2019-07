Selgus, et anoreksia ei pruugi olla ainult vaimne häire

Anoreksia on söömishäire, mille all kannatavad inimesed püüavad kaotada nii palju kaalu kui võimalik piirates söömist ja treenides liigselt. Anorektikutel on endast moondunud pilt ning nad tunnevad, et on hoolimata ohtlikust alakaalust paksud. See võib mõjutada ükskõik keda, kuid see mõjutab suurema tõenäosusega naisi. Aja jooksul võib anoreksia kahjustada lihaseid, luid, südant, viljakust ning muutuda eluohtlikuks. Õnneks on anoreksia ravitav ning sellest on võimalik täielikult taastuda.