Leetrite vastu vaktsineerimine muutub Saksamaal kohustuslikuks

Selleks, et lapsi leetrite eest tõhusamalt kaitsta, tuleb edaspidi lastehoidu või kooli minnes tõendada, et lapsel leetrite vastased vaktsiinisüstid tehtud on, teatas Saksa terviseministeerium. Leetrite vastase vaktsineerimise kohustus kehtib ka nende asutuste töötajatele.

Vastavalt immuniseerimiskomisjoni soovitustele on vaktsineerimiskohustusest vabastatud need, kellele vaktsineerimine on meditsiiniliselt vastunäidustatud ning enne 1970. aastat sündinud inimesed. Samuti need inimesed, kes on haiguse juba läbi põdenud.