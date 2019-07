Suvel palkavad haiglad arstide koormuse leevendamiseks meditsiinitudengeid

Abiarst on tervishoiutöötaja registreeringut mitteomav isik, kes osaleb terviseteenuse osutamisel, on vähemalt neljanda kursuse läbinud arstitudeng ning täidab arstikohustusi oma pädevuse ja oskuste piires vastutava arsti juhendamise ja järelvalve all.

Suvi on meditsiinisüsteemile kiire aeg. Töötajad võtavad järgemööda puhkuseid välja, samas kui EMO ukse taha jõuab aina enam inimesi ning ravijärjekorrad eriarsti vastuvõtule pikenevad. Arstid, kes parajasti puhkusel ei ole, võtavad vastu ka oma kolleegide patsiente ning töökoormus suureneb veelgi. Tänapäeval, mil arstide vaimne tervis on kerkimas tähelepanu keskpunkti, ei saa tööandjad läbipõlemist enda kollektiivile lubada.

Pea pooltes Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi koostatud uuringus osalenud tervishoiuasutustes oli 2018. aasta suvel palgal vähemalt üks abiarst. Enamus abiarstidest olid palgatud töökoormuse leevendamiseks ning tudengite hariduse tugevdamiseks. Selle aasta juunis võttis ka Tartu Ülikooli Kliinikum esmakordselt abiarste tööle lausa kaheksasse osakonda. Juhatuse liikme ja ravijuhi dr Andres Kotsari sõnul on see noortele suurepärane võimalus näha haigla tööd seestpoolt: «Tudengid, kes on oma arstiõppe lõpusirgel, saavad abiarstina kinnistada omandatud teoreetilised teadmised praktikas ning lisaks näha suurhaigla töö köögipoolt, mis on väärtuslik kogemus tööalases karjääris.»

Lihtsamate ülesannete delegeerimine võimaldab juhendajate tõhusamat ajakasutust ning seeläbi vähendada koormust. Otse koolipingist tulnuna on noorte mõtted värsked ja oskused teist laadi kui vanakooli arstidel. Samal ajal kui abiline kogu arvutitöö enda peale võtab, saab arst pöörata tähelepanu patsiendile. Silmside ja täie tähelepanuga kuulamine on nähtused, millest inimesed enim lääne meditsiinis puudust tunnevad. Tulemuseks on arsti suurem keskendumisvõime ning nii patsiendi kui ka arsti vaimne heaolu. Peatsetel arstidel on omakorda võimalus töötada oma tulevasel erialal Eestis ning seeläbi luua ametialaseid sidemeid.