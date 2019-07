Teadlased avastasid, kuidas nahanoorendusprotseduurid täpsemalt töötavad

Vananedes tekivad meie nahale loomulikud tumedad täpid ja kortsud. Päikese ultraviolettkiirgus on naha vananemise juures oluline tegur ning põhjustab fotovananemist. Arstid kasutavad taoliste nahakahjustuste ravimiseks retinoehapet.

Kosmeetilised protseduurid nagu laserravi, keemiline koorimine ja naha mikrolihvimine võivad vähendada mõningaid fotovananemisega esinevaid märke. Eksperdid ennustavad, et näonoorendustööstuse käive tõuseb 2018. aasta 17 miljardilt aastas 25 miljardini 2025. aastal. Samas on meil vähe teadmisi dermatoloogide ja ilukirurgide kasutatavatest tehnikatest.

Johns Hopkinsi ülikooli uurijad püüavad mõista nahanoorendamise molekulaarseid protsesse ning hiljuti avaldasid nad uue uuringu . Teadlased kasutasid 17 laserravi läbinud naise nahabiopsiaid. Nad avastasid teatud tüüpi molekuli (dsRNA) tuvastavate geenide suurenenud ekspresseerumise. Varasemas uuringus leiti, et kahjustatud naharakud vabastavad dsRNA-d, mis käitub omakorda ohusignaalina ning käivitab naha ja karvafolliikulite taastamise hiirtel.

Uuemas uuringus leiti suurenenud retinoehappe tootmisega seotud geenide ekspresseerumine. See A-vitamiini derivatiiv mängib rolli embrüo arengus ning teadlaste andmeil ka naha ja jäsemete taastumises loommudelite puhul. Arstid kasutavad retinoehapet näiteks psoriaasi ja akne ravimiseks, kuid ka naha noorendamiseks. Eksperimendis kasutatud inimrakukultuurides nähti sünteetilise dsRNA lisamise järel suurenenud retinoehappe tootmist.

Selgub, et lasernoorendus ja retinoehape töötavad samu molekulaarseid juhteteid pidi, mis on täiesti uus teadmine. Teame nüüd, et nahakahjustuse järel suureneb retinoehappe süntees ja seega ka noorendava protseduuri mõju. Järgmises katses tehti kolmele vabatahtlikule lasernoorendusprotseduur, mis tõstis retinoehappe taset ja kinnitas seega teisi leide.