Festivalil I Land Sound ei osutanud ürituse meditsiinilist turvamist tervishoiutöötajad

Esmaspäeval (15.07.2019) saatis terviseamet festivali I Land Sound korraldajale päringu, et välja selgitada, kes pakkus meditsiinilist julgestamist osalejatele. «Tehtud järelepärimisest Piidivabrik MTÜ-le selgus, et nad olid üritusele esmaabi osutamiseks rakendanud vabatahtlikud isikud, kes ei olnud tervishoiutöötajad,» ütles Kalev Pahla, terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist. Kontrollimisel selgus, et keegi nendest ei ole tervishoiutöötajate riikliku registri andmetel tervishoiutöötaja, ega ole samuti tervishoiuteenuste osutajate tegevuslubade registri andmetel seotud ühegi tegevusluba omava tervishoiuasutusega.