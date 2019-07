Opereerida või mitte: teadlased kinnitasid kirurgilise sekkumiseta õlavarreluu ülemise otsa murru ravi tõhusust

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi ortopeedia professor, TÜ Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja Aare Märtson kirjeldas, et õlavarreluu ülemise otsa murdu esineb vanemaealistel sagedamini kui noortel täiskasvanutel. «Vanemad inimesed kukuvad enamasti kodus ja on tavaline, et murd tekib kukkumise tagajärjel otse õla peale. Õlavarreluu ülemises osas on luu hapram, kuid selle paranemisvõimalused on suuremad kui õlavarre alumises osas.»