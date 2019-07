Metallica toetas Eesti laste ravi

Eesti Vähihaigete Laste vanemate Liit soovis bändiliikmetega anda kohtumiseks võimaluse ka liidu liikmetele, kuid kuna tegemist oli suure saladusega, tuli potentsiaalsete fännide väljaselgitamiseks kasutama pisukest valskust. Liidu esindajatel ja Metallica vaieldamatutel fännidel – juhatuse esinaisel Kaili Lellepil , liidu liikmetel ja vabatahtlikel Merlin Bettleril ja Reimo Möllil avanes Tartus 18. juunil maailmaturnee « WorldWired Tour » raames toimuva kontserdi eel võimalus bändiliikmetega põgusalt kohtuda ja isiklikult võtta Eesti Vähihaigete Laste vanemate Liidu nimel vastu Metallica annetustšekk. See hetk jäädvustatakse igavesti ajalukku heategevusorganisatsiooni All Within My Hands poolt, kes heategevusaktsiooni korraldab, ja jääb kahtlemata igaveseks tseremoonial osalenud vabatahtlike mällu.

«Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on ääretult tänulik, et nii mõjukas bänd on meie tegevust väärtustanud ja tunnustab seda omapoolse annetusega!», märkis juhatuse esinaine Kaili Lellep. «Meil on väga suur au saada sellise tähelepanu ja annetuste osaliseks. Liit lubab omalt poolt kasutada annetussummat kasutada sihipäraselt kõige enam abi vajavate vähihaigete laste raviks,» lisas Lellep.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi tänas annetajaid oma Facebooki kontol: «See on vahva, kui maailma tipud on nõus sinuga kohtumise eest 27500 eurot välja käima. Elu parim honorar vaieldamatult. Suur tänu Kirk, James, Robert ja Lars. Mehed olid innukad. Lars tundis huvi, et kas annetusest on meile piisavalt abi. Ütlesin, et abi on suur. Kogu bänd oli soojade rahulolevate nägudega. Muidugi seletasin, et haigete ja haigla aitamise kõrval on meie missioon ravida ühiskonda, mis on meie missioon. Mõte lendas. Robert ja Kirk palusid, et me naudiksime ka kontserti. Seda oli võimatu mitte teha. Mega-show, loomulikult. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nimel tänan kohalikku peapromootorit Eva Palmi ja Live Nation Estoniat, kes nii meid kui ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu bändiga kokku aitasid tuua. Jette oli vähemalt sama õnnelik kui mina, Katrin ja Marek. Väikeste fännide hulk Tallinna Lastehaiglas kasvab!»