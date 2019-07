Metallica toetas Eesti vähihaigete laste ravi

Kes oleks osanud arvata, et Metallica toetab vähihaigeid laps? Aga just nii on – maailmakuulus, üks mõjukamaid ja edukamaid rokkbände Metallica annetab osa oma WorldWired Tour raames teenitud piletitulust just Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule.