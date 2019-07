Emakeele õpetaja Merle vajab raske haigusega võitlemisel annetajate tuge

2016. aastal diagnoositi Merlel luuüdivähk ehk müeloomtõbi. Raviga paranesid tõveverenäidud ning enesetunne kuni selle aasta maikuus kui ilmnes, et kasvajarakke on luuüdis taas 90 protsenti.

Juunis 2018 tehti mulle autoloogne tüvirakkude ülekanne, millele järgnes taastav ravi peaaegu aasta lõpuni. Pärast tüvirakkude siirdamist oli haigus enam-vähem kontrolli all. Sain haiglast koju ja õppisin alguses rulaatori abil oma 3. korruse korteris, hiljem küünarkarkude abil uuesti ka tänaval kõndima. Kaotasin mõneks ajaks juuksed, ripsmed ja kulmud, kuid need kasvasid üsna pea tagasi.

Palju abi oli ujumisest ning vesivõimlemisest basseinis. Kasutasin seda võimalust väikeste mööndustega kuus kuud, nii et sundisin või upitasin end taas jalgele. Tundsin end peaaegu et terve inimesena, sest lootus, see väidetavalt viimasena kaduv õlekõrs, lasi juba arvata, et alustan uut õppeaastat tavapärasel moel klassi ees.