Hambahaiguste professor jagab efektiivsema suuhoolduse nippe

Tartu Ülikooli suu- ja hambahaiguste professor Mare Saag Kuku raadio saates «Kuue samba taga», mida peaks jälgima hammaste hooldamisel.

Hammaste pesemine hambapastaga on oluline, sest pastad sisaldavad reeglina hambale kasulikke mineraale. Hambaid pestes me mitte ei eemalda mehaaniliselt hambakattu, vaid viime hamba pindmisesse kihti mineraale juurde. Fluoriid, mida enamus hambapastasid sisaldab, seob mineraalid hamba kristallilisse struktuuri ja aitab tõsta hamba vastupidavust hapetele, mis suus tekivad. Soovitus on ülearune hambapasta välja sülitada, ilma intensiivselt suud loputamata. Nii on pasta mõju efektiivsem.

Kui kasutate suuvärskendajat, siis teadke, et see võtab ära lõhna, mitte lõhna põhjuse. Kui inimesel on suus halb lõhn, siis peaks ta pöörduma hambaarsti poole. Halva lõhna põhjuseks võib olla põletikus igemetasku, rääkimata sellest, et põletik võib olla levinud üle hambakaare ja haaranud terve suu. Lagunevad valgud igeme ja hamba vahel on lõppematu paha lõhna allikas.

Suu on organismi üks osa. Hammas on organ. Need on kõik omavahel lahutamatult üle vereringe seotud. Uuringud on tuvastanud suu tervise ja haiguste vahel üha enam seoseid. Fakt on, et ravitud hambad vähendavad riski tervisehädade tekkimiseks.