Perearst vastab: mida peaks oskama aastane laps?

Minudoc.ee perearst Sergey Saadi sõnul on paljud lapsevanemad kroonilised muretsejad ja kipuvad tihtilugu muuhulgas ka lapse arengu osas pisut ülemuretsema. Selleks, et vanemate elu ka pisutki muretum oleks, toob ta siinkohal välja põhilised pidepunktid, mida aastase lapse puhul jälgida tuleks.

Kehalise ja motoorse arengu osas on oluline, et aastane laps seisaks iseseisvalt ning hakkaks kõndima - laps peab üldjuhul juba 14.-15. elukuul iseseisvalt kõndima. O-kujulised ehk niinimetatud varuspõlved on normaalne nähtus, millega sündivad kõik lapsed ja mis on vaheetapiks teel sirgetele jalgadele. Tallavõlv hakkab arenema alles kolmandast eluaastast, seega pole põhjust muretsemiseks, kui tundub, et aastane laps toetub kõndimisel labajala siseküljele. Aastane laps oskab ka sõrmedega pintsetivõtet kasutades väikeseid asju kätte võtta ning sööb lusikast ja joob ilusti tassist.