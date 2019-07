Hiiumaal nakatus kitsepiimast kolm last puukentsefaliiti

Täna hommikul anti terviseametile teada, et Hiiumaal on nakatunud kolm last puukentsefaliiti. Ka laste vanaisal on kerged haigusnähud. Kahtlus langeb kitsepiimale, mida tarbiti eelneva termilise töötluseta. «On väga ebatõenäoline, et kolm last haigestus korraga, ühel ajal, läbi puugihammustuse. Haigestunud lapsed on pärit talust, kus tegeldakse kitsepiima väikesemahulise tootmisega ja seetõttu ei ole talu kohustatud piima laboratoorselt korrapäraselt kontrollima,» ütles Kai Raska, terviseameti nakkushaiguste seire jaepideemiatõrje osakonnast.