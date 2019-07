Noorel naisel diagnoositi ekslikult vähk ja eemaldati mõlemad rinnad

28-aastasel Sarah Boyle´l oli raskusi rinnaga toitmisel ning arstid diagnoosid tal ootamatult ühe agresiivseima, kolmiknegatiivse rinnavähi, vahendab BBC. Boyle läbis keemiaravi ja rindu taastava operatsiooni enne kui arstid mõistsid, et olid diagnoosiga eksinud.

Boyle, tema abikaasa ning nende kahe lapse elu muutus väga keeruliseks, peale 2016. aastal saadud diagnoosi. «Kuigi vähidiagnoos oli kohutav, siis läbida kogu ravi ja lõikus ning saada teada, et seda poleks vaja olnud, traumeeris,» rääkis naine BBCle.

Naine läks Royal Stoke´i haiglasse, kui märkas, et tema kuuekuune poeg oli väga stressis, kui naine püüdis teda paremast rinnast toita. Peale koeproovi ja kompuuteruuringut öeldi naisele, et tal on vähk ning ta saadeti ravile.