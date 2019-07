Jämesoolevähk on salakaval haigus, mis kulgeb kehas pikka aega varjatult

Eestis avastatakse igal aastal ligi 9000 uut vähijuhtu, neist ligi kümnendik jäme- ja pärasoole vähki. Neist omakorda pooltel juhtudest on haigus arenenud juba ka soolest väljapoole ehk levinud ümbritsevatesse lümfisõlmedesse või teistesse elunditesse, teisisõnu tekitanud nii paikseid kui ka kaugsiirdeid. Vana tõde on ju see – mida varasemalt mistahes haigus avastatakse, seda vähem on see jõudnud areneda ja seda paremad on ka ravi tulemused. See ei kehti ainult vähi suhtes, kuid oluline on just vähi korral.

Vähk ehk pahaloomuline kasvaja on üks salakavalamaid haigusi. Ja nagu õnnetus ei hüüa tulles, nii ka vähk võib kulgeda meie kehas vaikselt ja märkamatult väga pikalt, ilma et inimene ise sellest aru saakski. Erandiks võiksid olla väliselt nähtavad, käega katsutavad või tuntavad kasvajad, ehkki ka nende puhul ei tulda selle pealegi, et mõne kühmu või muhu varjus võib end peita kuri haigus.

Hoopis raskem on siseelundeis varjunud haigustega, nende õigeaegne avastamine on tunduvalt keerulisem. Tagantjärele tarkusega võib nii mõnigi hiljem öelda, et mingid haigustunnused olid juba pikalt olemas olnud, kuid nende taga vähki kahtlustada ei osanud kuidagi.

Paljudes maades nii Euroopas kui ka ookeani taga on lausa riiklikul tasandil kehtestatud reeglid, mis kohustavad inimesi kas teatud vanuses, kahjulikes töötingimustes töötades, perekondliku või geneetilise eelsoodumuse vms. korral käima uuringutel, et ka endal võimalikult vara leida või välistada raske haigus. Selle taga on nii hoolitsus oma inimeste eest, kuid ka kaine arvestus, et mistahes ennetustegevus on alati majanduslikult säästlikum kui hilisem raske ja alati mitte edukas elu pikendav ravi. Paraku pole aga selline mõtteviis meil levinud ega ammugi mitte juurdunud.

Sõeluuring on pealtnäha tervete inimeste jaoks

Nagu nimetuski ütleb tähendab sõeluuring kindlas vanusegrupis kaebusteta inimeste testimist eesmärgiga vähki ennetada või avastada see varases staadiumis. Teiste sõnadega selle testi abil sõelutakse enda arvates tervete inimeste seast välja need, kel võib sooles mingi haigus olla, mis tekitab vere väljaheites. Jämesoole vähi diagnoosimine, nii paradoksaalselt kui see ka kõlabki, on suhteliselt lihtne, kuid kahtlus selle olemaolule teeb läbi pika teekonna, enne kui tulemuseni jõutakse. Põhjus peitub selles, et puuduvad ainult soolevähile iseloomulikud tunnused – kõhuvalud, kõikvõimalikud seedekorratused, isegi veri väljaheitel ei pruugi alati olla vähi sümptom, need võivad esineda paljude muude haiguste korral. Nii võib inimene ennast väga pikka aega rahustada, tabamata ära piiri, mil põletiku pinnalt on arenenud vähk sooles.

Seepärast ongi püütud leida teste, mis suhteliselt vähese vaevaga teostamisel võiksid anda viiteid, keda negatiivse tulemuse korral tuleks täiendavalt edasi uurida. Jämesoole vähi puhul on selliseks testiks peitvere määramine väljaheites.