Hoiatus tšillisõpradele: vürtsikas toit võib halvendada mälu

Tšilli on üks levinumaid vürtse maailmas ning mõnes Hiina regioonis tarbib peaaegu üks kolmest inimesest seda igapäevaselt. Kuigi tšilli tarbimine on varasemates uuringutes osutunud kasulikuks nii kaalule kui vererõhule, siis viimane uuring leidis, et suurtes kogustes mõjus vürts eakate inimeste kognitiivsele funktsioonile. Tšilli all mõeldi uuringus nii kuivatatud kui värsket tšillikauna, kuid mitte magusat paprikat ega musta pipart.