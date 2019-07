Mida süüa erinevate kasulike soolestikubakterite turgutamiseks?

Võihapet tootvate bakterite hulk. Mikroobikoosluse poolt toodetavate ainevahetussaaduste hulgas on butüraadil ehk võihappel kandev roll põletikuseisundite leevendamisel. Võihape on eriti oluline soole tervisele, sest see toidab soolt vooderdavaid epiteelirakke, mille tulemusena väheneb toksiinide kuhjumine, tõuseb insuliintundlikkus, paraneb soolebarjääri funktsioon ehk taastub soole sisepinda katvate ja kaitsvate valkude kiht, samuti väheneb ülekaalu tekkerisk.

Bacteroides’i enterotüüpi seostatakse põhiliselt valgu- ja rasvarohke toitumisega, mis on omane lääne dieedile. Prevotella enterotüüpi seostatakse komplekssüsivesikute ja kiudainerohke toidu tarbimisega, mis on omane põlisrahvaste toitumisele. Enterotüübi määramisel on olulisel kohal just Prevotella olemasolu ja hulk, sest paljude lääne ühiskonna inimeste soolestiku koosluses leidub Prevotella perekonda väheses osakaalus.