Lastefond toetab tuhandete eurodega lastele psühholoogilise toe pakkumist

MTÜ Maria ja lapsed juhatuse liige ning asendus- ja turvakodu juhataja Karis Mugamäe nendib, et terapeutidega koostöö jätkamine on äärmiselt oluline. «Paraku pean kinnitama, et murekohad teenusel viibivate lastega lähevad aja jooksul vaid suuremaks. Oluliselt on süvenenud laste psüühilised haigused ja sellega kaasnevad käitumisprobleemid, millega tegelemine on äärmiselt raske.»

Lisaks lastega tegelemisele paneb Tudulinna asenduskodu ja Rakvere noorte- ja turvakodu suurt rõhku personali toetamisele ja koolitamisele, et miljööteraapia põhimõtteid juurutada ning luua lastele sobiv keskkond kasvamiseks. «Näen, et päev-päevalt anname meie juures kasvavatele lastele juurde enesekindlust ning tahet elada ja õppida. Meie töö tulemused on pikaajalised ja neid saame märgata väikeste sammude kaupa. Tänu annetajate toetusele oleme saanud ära hoida suuri tagasilööke ja lapsed on saanud oma keeruliste teemadega teadlikult tegeleda. Lisaks oleme andnud neile ellu kaasa positiivse kogemuse teraapiast. Usun, et see loob aluse, et nad julgevad ja oskavad ka täiskasvanueas raskustesse sattudes abi küsida ja seda vastu võtta,» räägib Mugamäe.