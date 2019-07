Tänapäeva meditsiini üks suurimaid väljakutseid on maksakahjustused ravimitest

Arutelus toodi eraldi välja juba olemasoleva maksakahjustusega patsiendid: patsiendid eeldavad sageli, et nende maks on terve ning nad võtavad ravimeid, kuid foonil võib olla mittealkohoolne steatohepatiit (NASH) ehk krooniline maksapõletik, millel on potentsiaal progresseeruda maksa armistumise, lõppstaadiumi maksahaiguse ja surmani. Niisuguste patsientide jaoks püütakse luua parima praktika standardeid, mille alusel neid ravimeid ohutumalt kasutada.

Statiinid ja maksakahjustuse risk

Kolesterooli alandavad statiinid on aastaid olnud meedikute jaoks potentsiaalselt maksa kahjustate ravimite võrdkuju, kuid viimasel ajal on ilmunud andmeid, et nende hepatotoksilisuse risk on üle hinnatud ning tänapäeval statiine hepatotoksilisteks praktiliselt ei peeta.

Prof Raul Andrade Hispaaniast Malaga ülikoolist kinnitas, et statiinide võime maksakahjustust tekitada on väga väike, kuid kuna need ravimid on nii laialt kasutusel, tuleb ette ka maksakahjustuse juhtusid, sealhulgas raskeid. See ei tähenda, et statiinid oleksid hepatotoksilised ravimid, lihtsalt neid tarvitavate patsientide hulk on hiiglaslik.

«Ravimiuuringutes on leitud, et väikesel osal patsientidest tekib statiinidest mõningane maksaensüümide tõus ja veel väiksemal osal tekivad tõsisemad probleemid. Tõsise maksakahjustuse teke statiinidest on siiski väga-väga haruldane. FDA on otsustanud, et üldjuhul ei ole mõtet statiinravi ajal maksanäitajaid monitoorida,» lisas dr Avigan USA ravimiametist. «Enamik ravimitest tekitavad idiosünkraatilist maksakahjustust, mis enamasti paraneb iseeneslikult, kuid mõnel juhul võib see olla väga raskekujuline. Mõnel juhul see kahjustus ei parane ise ja me ei tea, miks. Enamasti on maks valmis adapteeruma, st on valmis väliskeskkonnast tulnud ravimi või mõne muu mõju avaldanud teguriga kohanema ja selle kahjuliku mõju neutraliseerima. Osal inimestest ei ole aga maksa kaitseliinid paigas ja selle põhjust ei teata. See on oluline teaduslik küsimus, millele vastust alles otsitakse,» selgitas ta.