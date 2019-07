Teadlased avastasid, kuidas kanepitaim valu vähendab

Teadusavastuse tegid Guelphi ülikooli uurijad, kes loodavad tulevikus luua loodusliku valuravi, millel ei ole paljude valuvaigistitega kaasnevat sõltuvuse riski.

Uuringu kallal töötanud molekulaar- ja rakubioloogia osakonna professor Tariq Akhtar sõnas, et tugeva ja kroonilise valu ravis on vaja opioididele alternatiivseid lahendusi leida. «Leitud molekulid ei ole psühhoaktiivsed ning tegelevad põletiku allikaga, mis teeb need ideaalseteks valuvaigistiteks,» sõnas Akhtar.

Uurijad kasutasid biokeemiat ja genoomikat, et määrata kindlaks, kuidas toodab kanep kahte olulist molekuli: kannflaviin A-d ja kannflaviin B-d. Flavanoididena tuntud molekulid avastati esimest korda 1985. aastal, mil teadlased nägid nende põletikuvastaseid omadusi. Tollal määrati ka, et molekulid suutsid põletikku vähendada peaaegu 30 korda efektiivsemalt kui sama kogus atsetüülsalitsüülhapet ehk aspiriini.

Siiski seiskusid uuringud aastateks osalt seetõttu, et kanepi uurimine oli kõrgelt reguleeritud. Nüüd on kanep uuringu teinud teadlaste kodumaal Kanadas legaalne ja genoomika samuti edasi arenenud. Akhtar koos oma kolleegi professor Steven Rothsteiniga otsustasid uurida, kuidas sativa kanep kannflaviine biosünteesib, et paremini mõista, kuidas taim neid molekule toodab.

Hetkel kasutatakse kroonilise valu vastu tihti opioide, mis blokeerivad aju valuretseptoreid. Nendega kaasneb aga risk kõrvalmõjudeks ja sõltuvuse tekkimiseks. Kannflaviinid toimivad teisel põhimõttel, vähendades valu põletiku alandamisega. Neid kasulikke molekule on kanepitaimes aga niivõrd väikses koguses, et isegi geenitehnoloogiaga pole võimalik panna kanepitaime neid raviks vajalikus koguses tootma.