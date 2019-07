Sotsiaalminister külastab Lääne-Tallinna Keskhaiglat

«Tallinna keskhaiglatel on Eesti tervishoiusüsteemis oluline roll. Lisaks Harjumaa elanikele teenindavad nad suuremat osa Põhja-Eesti ja ka teiste maakondade inimesi. Lisaks asub Lääne-Tallinna keskhaiglas Eesti suurim nakkushaiguste kompetentsikeskus,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Täna kasutuses olevad 40-60 aastat vanad haiglahooned on aga amortiseerunud ega vasta kaasaegsetele vajadustele. Seetõttu on mõistlik rajada tänaste hoonete asemele uus kaasaegne haigla, mis võimaldab jätkata nüüdisaegset ravitööd ka järgmise 50 aasta vältel.»