Ettevõte toetas laste hambaravi 5489 euroga

«Oleme südamest tänulikud, et Colgate aitab juba teist aastat järjest meil katta Eesti laste hambaravi kulusid, mis pole riiklikult kaetud,» ütles Lastefondi tegevjuht Kadri Org. «Tänavu oleme aidanud katta hambaravi kulusid kolmel oligodontia diagnoosiga lapsel. Kuna tegemist on väga pikaaegse ja kallihinnalise raviga, on Colgate’i ja ettevõtte klientide toetusest väga suur abi.»

Lastefond toetab annetajate abiga oligodontiat põdevate või trauma tagajärjel jäävhambad kaotanud laste hambaimplantaatide paigaldamist. Oligodontia puhul on tegemist haruldase geeniveaga, mille puhul puuduvad inimesel enam kui kuue jäävhamba alged, mis tähendab, et piimahammaste asemele jäävhambaid ei kasva. Nii paljude hambaalgete puudumine ei ole ainuüksi esteetiline probleem, vaid esmalt just funktsionaalne, sest suus olevatel hammastel ja alalõua liigestel lasub ülekoormus.

Haiguse ravis annab parima ja pikaajalisema ning hea hügieeni puhul isegi eluaegse tulemuse hambaimplantaatide paigaldamine, sest need suudavad asendada hambajuuri nii, et kaob lõualuu vale koormus ega kahjustu kõrvalolevad hambad. Implantaadid on aga väga kallid ning Eesti Haigekassa neid ei kompenseeri, kuna need ei ole kantud tervishoiuteenuste nimekirja.

Hambaimplantaatide paigaldamist oligodontia diagnoosiga või trauma tagajärjel jäävhambad kaotanud lastele on võimalik toetada, tehes märksõnaga «hambaimplantaadid» annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond annetuskontole:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813